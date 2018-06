Port-au-Prince (AFP) Bei landesweiten Protesten in Haiti haben am Freitag tausende Demonstranten den Rücktritt von Präsident Michel Martelly gefordert. In der Hauptstadt Port-au-Prince zogen aufgebrachte Demonstranten vor die US-Botschaft, weil sie der Regierung in Washington Einflussnahme auf die Politik ihres Landes vorwarfen. Von UN-Blauhelmen unterstützte Bereitschaftspolizisten versperrten den Zugang zu der Landesvertretung und setzten Tränengas gegen die Menge ein. Auch in anderen Städten gab es Proteste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.