Bagdad (AFP) Nördlich von Bagdad sind die Leichen von 18 wenige Stunden zuvor entführten Menschen entdeckt worden. Die Leichen seien am Freitag in einem verlassenen landwirtschaftlichen Gebiet in der Nähe von Tarmija gefunden worden, teilten Vertreter der Sicherheitskräfte sowie Rettungskräfte mit. Alle wiesen demnach Schusswunden auf. Zu den Opfern zählen den Angaben zufolge zwei Stammesführer, vier Polizisten und ein Armeekommandant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.