Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat eine SPD-Kanzlerkandidatur für sich endgültig ausgeschlossen."Ich werde nie als Kanzlerkandidatin antreten. Ich bleibe in Nordrhein-Westfalen. Darauf könnt ihr Euch verlassen", sagte die Landesparteichefin in einer Sondersitzung der Landtagsfraktion in Düsseldorf.

Kraft hat damit Spekulationen entkräftet, sie könnte bei einer möglichen Neuwahl für die SPD als Spitzenkandidatin antreten, sollte eine Großen Koalition mit der Union scheitern. Derzeit wirbt die SPD-Spitze unter anderem in Regionalkonferenzen um die Zustimmung ihrer Basis zum ausgehandelten Koalitionsvertrag.

Die nordrhein-westfälische SPD galt nach der Bundestagswahl im September als härteste Gegnerin einer Koalition mit CDU und CSU. Norbert Römer, der Chef der NRW-Landtagsfraktion sagte jetzt, die Einigung mit der Union sei besser gelungen als gedacht. Er äußerte sich zuversichtlich, dass der Mitgliederentscheid der SPD über den Koalitionsvertrag positiv ausfallen werde. Die SPD in Nordrhein-Westfalen will am Sonntag und Montag bei Regionalkonferenzen über den Koalitionsvertrag beraten.



Die durch ein ZDF-Interview von SPD-Chef Gabriel befeuerten Debatten, ob das Votum der SPD-Basis verfassungsgemäß sei, könne sie nicht nachvollziehen, sagte Kraft. "Wir haben auf Basisdemokratie gesetzt. Ich halte das nachhaltig für richtig und für gut."