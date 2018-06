Lissabon (AFP) Easyjet-Kunden mit Urlaubsziel Portugal drohen unwillkommene Reisehindernisse an Weihnachten und Silvester: Die in Lissabon ansässigen Piloten der britischen Billig-Fluggesellschaft wollen am 13., 24., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar in einen jeweils 24-stündigen Ausstand treten, wie ihre Gewerkschaft SPAC am Freitag mitteilte. An dem Streik würden sich 43 Piloten beteiligen, um mehr Urlaub und kürzere Höchstarbeitszeiten zu erzwingen.

