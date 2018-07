London (dpa) - Vor dem Zentralen Strafgerichtshof Old Bailey in London hat die Hauptverhandlung wegen des aufsehenerregenden Mordes an einem britischen Soldaten begonnen. Die beiden 22 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen sollen Lee Rigby am 22. Mai auf offener Straße unter anderem mit einem Fleischerbeil getötet haben. Bilder der Tat waren auf Amateurvideos im Internet verbreitet worden. Die mutmaßlichen Täter begründeten auf den Videos die Tat mit der westlichen Politik gegen Muslime, bekannten sich aber nicht schuldig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.