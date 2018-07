Stockholm (AFP) Wegen akuter Zahnschmerzen ist ein Häftling in Schweden aus seinem Gefängnis ausgebrochen und hat einen Arzt aufgesucht. Wie Mitarbeiter der Haftanstalt in Oestragaard erst jetzt bekannt gaben, türmte der Mann schon Anfang November aus seiner Zelle - zwei Tage vor dem Ablauf seiner einmonatigen Freiheitsstrafe. Nach erfolgter Behandlung habe sich der 51-Jährige aber umgehend wieder in die Hände der Polizei begeben. Seine Haft wurde daraufhin um 24 Stunden verlängert, um die vorübergehende Abwesenheit wettzumachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.