Berlin (SID) - Schwergewichts-Weltmeister Witali Klitschko rechnet als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in seinem Heimatland Ukraine im Jahr 2015 mit viel Gegenwind. "Ich habe als Boxer oft genug im Ring gestanden. Nun steht mir als Politiker mein schwierigster Kampf bevor, denn es gibt keine Regeln, kein Fairplay. Es wird ein schmutziger Kampf", sagte der Box-Champion der Lausitzer Rundschau.

Wie der 42-Jährige weiter berichtete, habe die jetzige Regierung um Amtsinhaber Wiktor Janukowitsch ein Steuergesetz verabschiedet, das den WBC-Weltmeister noch von der Wahl ausschließen könnte, weil er in Deutschland einen Wohnsitz hat und dort Steuern zahlt. "Sie tun alles, um mich zu stoppen. Sie verbreiten Lügen über mich, schlagen unter die Gürtellinie und spielen ständig foul", meinte der Gründer der proeuropäischen Partei Uda (Schlag).

Trotz aller Schwierigkeiten will der ältere Bruder vom Mehrfach-Champion Wladimir Klitschko an seiner Kandidatur festhalten. "Ich will in einem demokratischen Land leben. So einfach ist das. Ich bin als Sportler durch die ganze Welt gereist und habe viel gesehen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Ukraine ein riesiges Potenzial hat. Ich möchte, dass wir dieses Potenzial nutzen können. So schnell wie möglich. Und das werden wir schaffen", meinte Klitschko, der vor dem EU-Gipfel in Vilnius in der lettischen Hauptstadt an einem Treffen der Europäischen Volkspartei teilnahm.

Der langjährige Champion stand zuletzt Anfang September 2012 im Ring, als er seinen WBC-Titel im Schwergewicht gegen Manuel Charr erfolgreich verteidigte. Seine Pflichtverteidigung gegen den kanadischen Herausforderer Bermane Stiverne hatte Klitschko im August wegen einer Handverletzung absagen müssen.