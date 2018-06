Khartum (AFP) Als erster Ausländer tritt ein japanischer Diplomat beim traditionellen Ring-Wettkampf der Nuba im Sudan an. Yasuhiro Murotatsu hat es sogar in die Endrunde geschafft und hofft auf einen Sieg, wie die japanische Botschaft in Khartum am Freitag erklärte. Vor dem Kampf sagte der 33-jährige Diplomat der Nachrichtenagentur AFP, er sehe sein Engagement als Teil der Bemühungen, das zwischen vielen Ethnien und Religionen zerrissene Land mithilfe des Sports zu einen.

