Bangkok (AFP) Tausende Gegner der Regierung in Thailand haben am Freitag das Hauptquartier der Armee in Bangkok gestürmt. Die Demonstranten seien durch das Tor in den Gebäudekomplex eingedrungen und hielten das Hauptquartier nun besetzt, teilte eine Armeesprecherin mit. Der Armeechef halte sich derzeit nicht dort auf. Im Innenhof versammelten sich Flaggen schwenkende Regierungsgegner. Sie spannten Sonnenschirme auf, um dort zu campieren.

