Istanbul (AFP) In der türkischen Metropole Istanbul sollen sich Teilnehmer der regierungskritischen Proteste vom Sommer unter anderem deshalb vor Gericht verantworten, weil sie bei den Demonstrationen Schwimmbrillen und Gasmasken trugen. Wie türkische Zeitungen am Freitag berichteten, ließ das zuständige Gericht in Istanbul eine entsprechende Anklageschrift gegen 23 Beschuldigte zu. Bei den Protesten hatten sich viele Demonstranten mit Gasmasken und Schwimmbrillen vor dem Tränengas der Polizei geschützt.

