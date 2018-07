Kiew (AFP) Nach der Absage ihres Präsidenten Viktor Janukowitsch an ein Assoziierungsabkommen mit der EU haben am Freitagabend rund 5000 Ukrainer in Kiew demonstriert. "Revolution" riefen die Oppositionsanhänger, forderten Janukowitschs Rücktritt und lieferten sich nach Agenturberichten vereinzelt Handgemenge mit der Bereitschaftspolizei.

