Kiew (AFP) Ukraines Staatschef Viktor Janukowitsch hat klargestellt, dass er grundsätzlich weiter am Ziel eines Assoziierungsabkommens mit der EU festhält. "Ich bestätige die Absicht der Ukraine, das Assoziierungsabkommen in naher Zukunft zu unterzeichnen", sagte der Präsident am Freitag vor Journalisten beim EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft in Vilnius, wie sein Büro in Kiew mitteilte. Vor einem Integrationsabkommen müsse die EU seinem Land aber Wirtschaftshilfe gewähren.

