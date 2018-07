Seoul (AFP) Die Nahrungsmittelproduktion in Nordkorea hat sich verbessert, bleibt aber unzureichend. Das ergibt sich aus einem Bericht der Welternährungsorganisation (FAO) und des Welternährungsprogramms (WFP), der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Demnach konnte die Nahrungsmittelproduktion in diesem Jahr um fünf Prozent auf mehr als fünf Millionen Tonnen gesteigert werden, dennoch leben 84 Prozent der Haushalte in Nordkorea am unteren Limit. Beklagt wurde von der FAO vor allem der Mangel an proteinhaltigen Nahrungsmitteln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.