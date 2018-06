Kairo (AFP) Ägyptische Polizisten haben mit Tränengas dutzende Demonstranten vor einem Gericht in Kairo auseinandergetrieben, wo einem Anführer der säkularen Demokratiebewegung der Prozess gemacht wird. Die aufgebrachte Menge begleitete Ahmed Maher am Samstag zu dem Justizgebäude und wurde dort von der Polizei aufgehalten, wie Sicherheitsbeamte berichteten. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Mahers Festnahme am Mittwoch angeordnet, weil eine von ihm organisierte Protestkundgebung am Vortag gegen das jüngst verschärfte Demonstrationsrecht verstoßen habe. Die Demonstranten forderten am Samstag auch die Freilassung von 24 gleichsam festgenommenen Mitstreitern.

