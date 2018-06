Kairo (AFP) In Ägypten hat ein Ausschuss aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und des Staatsapparates gut die Hälfte der überarbeiteten Verfassung gebilligt. Der "Ausschuss der 50" nahm am Samstag 138 von insgesamt 247 Artikeln des Grundgesetzes an, wie die die staatliche Nachrichtenagentur Mena meldete. Die Abstimmung über den Rest der Verfassung wird demnach ab Sonntagnachmittag fortgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.