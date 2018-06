Freising (SID) - Die deutschen Basketballerinnen treffen in der EM-Qualifikation auf Montenegro, Ukraine und Finnland. Das ergab die Auslosung des europäischen Verbandes FIBA am Sonntag in Freising. Vom 8. bis 25. Juni treffen die Teams in Hin- und Rückspielen aufeinander, die sechs Gruppenersten und fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM 2015 in Ungarn.

"Im Vorfeld haben wir geunkt, dass wir möglichst nicht Schweden und Russland bekommen möchten. Insofern ist mir erst einmal kurz das Herz stehen geblieben, aber so ist die Auslosung sicher nicht die schlechteste für uns. Unser Ziel ist und bleibt die EM-Qualifikation. Das wird sicher nicht einfach, ist aber machbar, wenn wir in Bestbesetzung antreten können", sagte Bundestrainerin Alexandra Maerz.