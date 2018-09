Darmstadt (AFP) Die hessische SPD hat ihren Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Auf dem Landesparteitag in Darmstadt erhielt Schäfer-Gümbel, der die Hessen-SPD seit vier Jahren führt, am Samstag 94,9 Prozent der Stimmen. Nach der Koalitionsentscheidung der Landes-CDU zugunsten der Grünen kündigte er eine kraftvolle Opposition an: "Ich werde mich mit aller Kraft und Energie dafür einsetzen, dass das die letzte Oppositionszeit für die Hessen-SPD war."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.