München (AFP) Der britische Starkoch Jamie Oliver hat als Jugendlicher erst durch das Kochen Selbstachtung gewonnen. "Ich war grottenschlecht in der Schule, das Kochen im Pub hat mir als Teenager Selbstbewusstsein verliehen", sagte der 38-jährige Sohn von Wirtsleuten in einem am Samstag veröffentlichten "Focus"-Interview. Auf ähnliche Weise versuche er nun, Jugendliche aus problematischen Verhältnissen für das Kochen zu begeistern: Er habe bereits 350 "Problemkids" zu Spitzenköchen ausgebildet, sagte Oliver.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.