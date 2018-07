Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel will seinen Streit mit ZDF-Moderatorin Marietta Slomka nicht weiter eskalieren lassen. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" gestand Gabriel der Journalistin das Recht zu, unbequeme Fragen zu stellen. Über das hitzig geführte Interview im "heute journal" vom Donnerstagabend sagte er: "Frau Slomka hat mich sozusagen mit 'verstärkter Höflichkeit' befragt, und das darf sie auch. Und ich habe mit 'verstärkter Höflichkeit' geantwortet."

