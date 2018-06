Berlin (AFP) Der neue Chef der Piraten möchte die Partei durch die Besinnung auf ihre Gründungsideen aus dem Stimmungstief holen. "Motivation ist das Gebot der Stunde", sagte der Frankfurter Pirat Thorsten Wirth am Samstag am Rande des Bremer Parteitags vor Journalisten. Er wolle die verschiedenen Lager und Gruppen in der Piratenpartei wieder hinter ihren gemeinsamen Grundsätzen versammeln. "Wir haben tolle Ideen, wir können viel machen." Die Motivierung der Mitglieder könne er allerdings nicht alleine stemmen: "Es kann nicht einer Hurra schreien, und alle rennen hinterher."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.