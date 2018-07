Osnabrück (AFP) Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) will zur Eindämmung der Gewalt von Fußballfans das niederländische Modell in Deutschland erproben. Dieses Modell sehe vor, dass bei einem als riskant geltenden Spiel alle anreisenden Fans ihre Karten erst nach einer Identifizierung am Spielort ausgehändigt bekommen, sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Zu den Bedingungen zählt insbesondere eine geregelte Anreise, etwa mit Sonderbussen." Dies müsse bei der Kartenübergabe nachgewiesen werden.

