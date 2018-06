Paris (AFP) Aus Protest gegen die geplante Ökosteuer für Lastwagen haben am Samstag in Frankreich hunderte Lkw-Fahrer mit Straßensperren wichtige Verkehrsachsen lahmgelegt. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich 4500 Lastwagen an der Protestaktion, das Innenministerium sprach von 2200 beteiligten Lkw an 47 Aktionspunkten landesweit.

