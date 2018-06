Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Sonne und 1,20 Meter Schnee: Auf der Zugspitze ist bei idealen Bedingungen für Wintersportler die Skisaison eröffnet worden. Ohne lange Warteschlangen starteten Skifahrer und Snowboarder mit den Liften zu ihren ersten Abfahrten. Sieben Liftanlagen sind in Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet vom ersten Adventswochenende an in Betrieb.

