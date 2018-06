Mainz (SID) - Fußball-Vize-Meister Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Achtelfinale am kommenden Dienstag beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (20.30 Uhr/Sky) womöglich auch auf Nationalspieler Sven Bender verzichten. Der 24-Jährige wurde in der Bundesliga-Partie am Samstag beim FSV Mainz 05 (3:1) bereits in der 33. Minute wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt. Der Mittelfeldspieler war ohnehin mit einem Nasenbeinbruch angeschlagen aufgelaufen.

"Wenn ich noch weiter gespielt hätte, hätte es 'peng' gemacht", sagte Bender nach dem Spiel. Ob er am Dienstag wieder auf dem Platz stehen könne, "weiß ich noch nicht", meinte er.