Dresden (SID) - Der 1. FC Kaiserslauten hat das Comeback auf Platz eins verpasst, Dynamo Dresden dagegen den Anschluss an das Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Nach dem 2:3 (1:1) bei den Sachsen belegt der FCK zumindest bis Sonntagnachmittag mit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln den zweiten Rang vor Verfolger SpVgg Greuther Fürth.

Tobias Kempe (41.) hatte die Gastgeber, die sich auf Tabellenplatz 14 verbesserten, in Führung geschossen, bevor Olivier Occéan (45.) und Marcel Gaus (73.) vor 28.368 Zuschauern vorerst die Wende schafften. Idir Ouali (78.) und Zlatko Dedic (80.) machten schließlich in der Schlussphase den Erfolg der Dresdner perfekt.

Die Gäste aus der Pfalz begannen engagiert und stellten zunächst die bessere Mannschaft. Doch nach einer Viertelstunde fand Dresden seinen Rhythmus, agierte mutiger und kamen zu einigen guten Torchancen. Mehrfach konnte sich FCK-Torhüter Tobias Sippel auszeichnen, so in der 20. Minute nach drei Schüssen in Folge von Idir Ouali, Anthony Losilla und Robert Koch.

Dresden blieb besonders durch Konter gefährlich und nutzte einen schnellen Bilderbuch-Angriff prompt durch Kempe zum 1:0. Wenige Minuten später konnte Dynamos Torhüter Benjamin Kirsten einen wuchtigen Freistoß des Ex-Dortmunders Chris Löwe nur abklatschen, den Abpraller staubte Occéan zum Ausgleich ab.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte Kaiserslautern den Druck. Weitere Chancen ergaben sich durch einen Kopfball und einen Fallrückzieher des Kanadiers Occéan, die das Tor jeweils nur knapp verfehlten. In einer turbulenten Schlussphase mit einem offenen Schlagabtausch nutzten die Dresdner ihre Chancen konsequenter.

Dresden hatte in Kempe und Toni Leistner seine besten Akteure. Aufseiten des FCK überzeugten Torhüter Sippel und Occéan.