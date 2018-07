Düsseldorf (dpa) - Nach nur fünf Monaten ist für Trainer Mike Büskens beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf Schluss. Nach der sportlichen Talfahrt trennte sich der Traditionsclub von dem 45-Jährigen.

Dazu habe sich der Vorstand nach einem Gespräch am Vormittag entschieden, teilte der Club auf seiner Webseite mit. Düsseldorf reagierte damit auf die Krise mit zuletzt vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen.

Büskens Aus bei den Düsseldorfern ist die siebte Trainerentlassung in der zweiten Liga in dieser Saison. Die Entscheidung sei dem Vorstand nicht leicht gefallen. Der Düsseldorfer habe "immer mit Leidenschaft, Engagement und voller Identifikation für den Verein gearbeitet", erklärte der Club.

Büskens hatte die Fortuna erst zu Saisonbeginn übernommen und war beim Bundesliga-Absteiger mit dem Ziel angetreten, oben mitzuspielen. Doch die Fortuna hat nach dem 16. Spieltag im Fußball-Unterhaus nur fünf Siege verbucht und hinkt mit 19 Punkten seinen eigenen Erwartungen hinterher.

Die Trennung kommt trotzdem etwas überraschend, weil ein bevorstehender Wechsel im Vorstand erst im kommenden Jahr vollzogen wird. Zum 1. Januar beginnt der frühere Bundesliga-Trainer Helmut Schulte als neuer Sportvorstand und wird Nachfolger des 71-jährigen Wolf Werner, der zum 31. März aufhört. Auch Vereinschef Peter Frymuth hatte seinen Rückzug zum Ende der Hinrunde angekündigt.

Am Vorabend hatten die Düsseldorfer im eigenen Stadion mit 0:2 gegen den Karlsruher SC verloren und sich dabei keine nennenswerte Torchance erspielt. In der Partie schwächten sich die Gastgeber zudem selbst, weil Mathis Boly (69. Minute) nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Die Frage nach dem Coach stelle sich nicht, hatte Werner nach der Partie noch gesagt, fügte aber auch an: "Aber Mike weiß, wir werden alle am Erfolg gemessen." Da der Erfolg ausblieb, hat Büskens nun seinen Arbeitsplatz verloren.