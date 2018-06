London (dpa) – Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League seine Pflicht durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Cardiff City erfüllt. Großen Anteil am fünften Auswärtssieg des Spitzenreiters hatte Spielmacher Mesut Özil.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler bereitete die Treffer von Aaron Ramsey (29. Minute) und Mathieu Flamini (87.) vor. Den Schlusspunkt setzte Heimkehrer Ramsey (90.) mit seinem achten Ligatreffer, der Mittelfeldspieler hatte seine Karriere in der Jugend von Cardiff begonnen.

Die Mannschaft der drei Nationalspieler Özil, Per Mertesacker und Lukas Podolski feierte beim Aufsteiger in Wales den zehnten Sieg im 13. Saisonspiel und baute die Tabellenführung vor dem FC Liverpool, dem FC Chelsea und dem FC Everton vorerst auf sieben Zähler aus. Liverpool tritt am Sonntag bei den Hull City Tigers an, Chelsea trifft auf den FC Southampton. Everton gewann gegen Stoke City mit 4:0 (1:0).