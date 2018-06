Hamm (SID) - Die deutschen Handballerinnen müssen eine Woche vor dem Start in die WM (7. bis 22. Dezember) den nächsten Ausfall verkraften. Kerstin Wohlbold hat sich im vorletzten Vorbereitungsspiel gegen Schweden am Samstag in Hamm (30:28) eine schwere Verletzung am rechten Knie zogezogen und fehlt in Serbien. Die 29 Jahre alte Spielmacherin vom Thüringer HC erlitt nach erster Diagnose einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes sowie Risse von Innen- und Außenmeniskus.

Neben Wohlbold fehlen bei der WM auch Anne Müller (Knieverletzung), Torfrau Katja Schülke sowie Spielführerin Isabell Klein (beide schwanger). Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft in der WM-Vorrunde am Spielort Novi Sad auf Australien (7. Dezember), Tschechien (9. Dezember), Rumänien (10. Dezember), Tunesien (12. Dezember) und Ungarn (13. Dezember).