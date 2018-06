Berlin (SID) - Der Deutsche Handballbund (DHB) und die Handball-Bundesliga (HBL) haben eine Reform des Pokalwettbewerbes zur Stärkung der Basis des Sports beschlossen. Ab der Saison 2014/15 wird ein DHB-Amateur-Pokal ausgetragen, dessen Endspiel im Rahmen des Final-Four-Turniers um den "großen" DHB-Pokal stattfinden soll. Zudem wird die erste Runde des Hauptwettbewerbes künftig in 16 Turnieren mit jeweils vier Mannschaften im Final-Four-Modus ausgetragen.

Der von DHB und HBL in den vergangenen Monaten gemeinsam erarbeitete Reformvorschlag wurde am Samstag vom DHB-Bundesrat in Berlin einstimmig verabschiedet. "Durch die Reform gelingt es uns, die Attraktivität des kompletten Wettbewerbes zu steigern. Hiervon profitieren alle teilnehmenden Profi- und Amateurvereine sowie der deutsche Handball insgesamt", sagte HBL-Präsident und DHB-Präsidiumsmitglied Reiner Witte.

Am reformierten DHB-Pokal sollen ab 2015/16 insgesamt 64 Mannschaften teilnehmen. Dies sind 18 Erst-, 20 Zweit-, und 24 Drittligisten sowie die zwei Finalisten aus dem neu geschaffenen Amateur-Pokal. Das Endspiel des neuen Wettbewerbs soll unmittelbar vor dem Finale um den DHB-Pokal 2015 ausgetragen werden, die Endspielteilnehmer werden zuvor in einem Halbfinale im März 2015 ermittelt.