Weinböhla (dpa) - Bei einem Auftritt im sächsischen Weinböhla hat sich Komiker Karl Dall nicht zum Vergewaltigungsvorwurf geäußert. Er ging während der Vorstellung in keiner Weise darauf ein. Dall ist mit einem Theaterstück auf Tournee. In Medienberichten und über seinen Anwalt hatte Dall die Vorwürfe bestritten. Die Staatsanwaltschaft Zürich ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Dall saß deshalb auch vier Tage in Untersuchungshaft. Eine Schweizer Journalistin wirft Dall vor, sie vergewaltigt zu haben.

