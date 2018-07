Glasgow (dpa) - Im schottischen Glasgow ist am Abend ein Polizei-Hubschrauber abgestürzt und in das Dach eines gut besuchten Lokals gekracht. Nach ersten Augenzeugenberichten sollen mehrere Menschen in den Trümmern gefangen sein. Es soll Verletzte geben. Die Feuerwehr hatte umgehend 15 Einsatzwagen am Unfallort. Der Pub befindet sich nur wenige Gehminuten von der Haupteinkaufsstraße im Zentrum Glasgows entfernt. Passanten berichten von einer Menschenkette, die Bewusstlose aus den Trümmern transportiert habe. Das Wrack des Helikopters steckt in dem demolierten Gebäude fest.

