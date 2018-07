Latina (SID) - Der italienische Motorrad-Pilot Doriano Romboni ist tödlich verunglückt. Ausgerechnet im Training zum "Sic Supermoto Day", einem Renntag in Erinnerung an Rombonis vor zwei Jahren verstorbenen Landsmann Marco Simoncelli in Latina, wurde der 45-Jährige offenbar nach einem Sturz von einem anderen Fahrer getroffen. Dies berichtet motogp.com.

"Er war ein Pilot wie wenige andere", sagte der frühere Weltmeister Marco Melandri. Romboni wurde nach dem folgenschweren Unfall umgehend mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen, erlag am Samstagnachmittag aber seinen Verletzungen.

Der im norditalienischen Lerici geborene Romboni war von 1989 bis 1998 in der WM an den Start gegangen und fuhr in der 125er-, 250er- sowie 500er-Klasse. Der Italiener gewann sechs Grand Prix.

Auch Simoncelli war bei einem Unfall ums Leben gekommen. Beim Grand Prix von Malaysia wurde der MotoGP-Fahrer 2011 nach einem Sturz von seinem Landsmann Valentino Rossi und Colin Edwards (Großbritannien) überrollt.