Den Haag (AFP) In den Niederlanden haben am Samstag die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Königreichs begonnen. Tausende Zuschauer trotzten am Samstag der Kälte und dem Regen, um die Auftaktzeremonie in Den Haag zu verfolgen. Schauspieler stellten am Strand von Scheveningen die Geburtstunde des modernen niederländischen Staates nach. Am 30. November 1813 war Prinz Willem Frederik, der spätere König Willem I., nach 18 Jahren aus dem Exil in sein Heimatland zurückgekehrt.

