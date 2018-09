Washington (AFP) Die Regierung in Washington hat von Nordkorea die "sofortige Freilassung" eines 85-Jährigen US-Bürgers gefordert, der seit mehreren Wochen dort festgehalten wird. Angesichts seines hohen Alters und seines Gesundheitszustands dränge die US-Regierung Pjöngjang, Merrill Newman ausreisen und zu seiner Familie zurückkehren zu lassen, sagte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA am Samstag in Washington. Nordkorea hatte zuvor die Festnahme Newmans bestätigt und ein angebliches Geständnis des Veteranen des Koreakriegs veröffentlicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.