Bangkok (AFP) Bei den regierungsfeindlichen Protesten in Thailand ist am Samstag ein Mensch getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer am Abend bei einer Kundgebung von einer Kugel tödlich getroffen. Die von zehntausenden Demonstranten getragenen Proteste gegen die Regierung in Thailand hatten sich in den vergangenen Tagen verschärft.

