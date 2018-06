Bangkok (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der thailändischen Regierung sind am Samstag in Bangkok zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. "Ein Mann wurde in den Oberschenkel getroffen, der andere in den Rücken", sagte ein Vertreter der Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Die genauen Umstände des Angriffs blieben zunächst unklar. Regierungsgegner hatten zuvor einen Bus von Anhängern der Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra mit Steinen attackiert. Hunderte Oppositionelle versuchten außerdem, den schwer bewachten Regierungssitz in der Hauptstadt zu stürmen.

