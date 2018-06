Prag (AFP) Bei dem Absturz eines Gepäcklifts in einem Skigebiet in Tschechien ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, als der normalerweise zum Transport von Fracht benutzte Lift auf dem Weg zu einer Hütte abstürzte, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Es seien drei Erwachsene und zwei Kinder in dem Lift gewesen. Zwei Frauen und ein Kind seien schwer verletzt worden, als der Lift aus etwa 20 Metern Höhe fiel, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte.

