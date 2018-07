Kiew (AFP) Die EU und die USA haben sich besorgt über die Gewalt gegen pro-europäische Demonstranten in der Ukraine gezeigt. Die Europäische Union verurteile das "exzessive" Vorgehen der Polizei gegen friedliche Protestteilnehmer "entschieden", erklärten die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und Erweiterungskommissar Stefan Füle am Samstag in Brüssel. Eine Sprecherin des US-Außenministerium sagte in Washington, "Gewalt und Einschüchterung sollten keinen Platz in der heutigen Ukraine haben". Die EU wie auch die USA betonten dabei das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung.

