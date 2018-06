Kiew (AFP) Nach der gewaltsamen Auflösung einer Protestkundgebung gegen die ukrainische Führung hat die Opposition Neuwahlen gefordert und einen Generalstreik angedroht. Nach der Polizeigewalt in der Nacht zum Samstag müsse Innenminister Witali Sacharschenko zurücktreten, sagte Oppositionsführer Arseni Jazenjuk am Samstag bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Kiew. Der Minister müsse vor Gericht gestellt werden. Außerdem müssten die gesamte Regierung sowie Staatschef Viktor Janukowitsch mit einem Rücktritt den Weg frei für vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.