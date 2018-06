Glasgow (dpa) - Ein Polizeihubschrauber mit drei Menschen an Bord hat in Glasgow das Dach einer gut besuchten Kneipe durchschlagen. Die Polizei rechnet mit mehreren Toten - zunächst wurde ein Opfer offiziell bestätigt. Der Skender Sky News ging unter Berufung auf Polizeiquellen von mindestens sechs Toten aus. Die Bergungsarbeiten gingen auch am Tag nach dem Absturz weiter. Die Polizei vermutet Unglücksopfer unter den Trümmern, möglicherweise auch noch Überlebende. Die Unglücksursache ist noch völlig unklar. Experten tendierten zu einem technischen Defekt an der Maschine.

