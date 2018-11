Glasgow (dpa) - Bei dem Hubschrauberabsturz in Glasgow sind nach Informationen des britischen Senders Sky News mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Sky News berief sich auf Polizeiquellen. Offiziell hatte Polizeichef Sir Stephen House am Vormittag zunächst von einem Todesopfer gesprochen, aber erklärt, er erwarte in den nächsten Stunden eine höhere Zahl. 32 Menschen wurden bei dem Absturz des Polizei-Helikopters auf ein belebtes Lokal in der Glasgower Innenstadt mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

