Washington (AFP) Ungeachtet ihrer Proteste sollen zwei algerische Insassen des US-Gefangenenlagers Guantanamo laut ihrem Anwalt an diesem Wochenende nach Algerien gebracht werden. Der Anwalt Robert Kirsch, der einen der beiden Gefangenen vertritt, sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, er habe sich an das Verteidigungsministerium, das Außenministerium sowie die algerische Botschaft in Washington gewandt, um dies zu verhindern. Die beiden Männer haben keine Familie mehr in Algerien und befürchten Misshandlungen.

