Washington (AFP) Die Regierung in Washington empfiehlt US-Passagierflugzeugen, einen Durchflug durch die jüngst von China ausgerufene "Luftverteidigungszone" wie gefordert vorab anzumelden. Das teilte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) in Washington mit. Die Voranmeldung bedeute allerdings keine Anerkennung der international umstrittenen Zone.

