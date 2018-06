Kuusamo (SID) - Skilangläuferin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat auch im zweiten Weltcup-Rennen der Olympia-Saison überzeugt. Einen Tag nach ihrem dritten Platz im Sprint beendete die 24-Jährige das Klassikrennen über fünf Kilometer im finnischen Kuusamo auf dem guten 14. Rang. Der Sieg ging nach 13:33,7 Minuten wie am Vortag an die Polin Justyna Kowalczyk, die ihre Dauerrivalin Marit Björgen (Norwegen) knapp auf Rang zwei verwies.

"Denise hat gezeigt, dass sie momentan neben Nicole Fessel unsere stärkste Athletin ist. Das Podium hat sie beflügelt", sagte Bundestrainer Frank Ullrich dem SID: "Das ist sehr erfreulich, und ich bin froh, dass wir den Anschluss zur Weltspitze haben." Die Sprint-Spezialistin lag bis zur letzten Zwischenzeit in den Top 10, verlor im letzten Abschnitt aber Zeit und hatte im Ziel 46,4 Sekunden Rückstand.

Die übrigen DSV-Starter verpassten erneut die Top 15 und damit die halbe Olympia-Norm. Die zuletzt von Halsschmerzen geplagte Nicole Fessel (Oberstdorf) erreichte auf Platz 24 immerhin die Punkteränge. Die zweimalige Olympiasiegerin Claudia Nystad (Oberwiesenthal) kam in ihrem zweiten Weltcup-Rennen nach mehr als dreijähriger Pause nicht über Platz 49 hinaus.

Bei heftigem Schneefall und viel Neuschnee in der Spur hatte die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin Kowalczyk im Ziel drei Sekunden Vorsprung auf die zwölfmalige Weltmeisterin Björgen. Damit baute die 30-Jährige auch ihre Führung in der dreitägigen "Mini-Tour" am Polarkreis aus. "Ich bin richtig, richtig zufrieden. Ich bin überrascht, dass ich so früh in der Saison schon so gut in Form bin", sagte Kowalczyk, die in der Gesamtwertung des "Ruka-Triple" 25,7 Sekunden Vorsprung auf Björgen hat.

Rang drei ging am Samstag in Therese Johaug an eine weitere Norwegerin. Drittbeste Deutsche war Katrin Zeller (Oberstdorf) auf dem 39. Platz.