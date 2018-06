Vail (SID) - Abfahrts-Olympiasiegerin Lindsey Vonn (USA) hat nach ihrer erneuten Knieverletzung das Wettkampftraining wieder aufgenommen. Während ihre Konkurrentinnen in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado die Weltcup-Abfahrt bestritten, absolvierte die 29-Jährige am Freitag im Nachbarort Vail ein erstes Super-G-Training. "Es fühlte sich toll an", twitterte Vonn anschließend: "Ich gehe Schritt für Schritt, so weit, so gut!"

Vonn plant ihr Comeback bei den Weltcup-Rennen im kanadischen Lake Louise am kommenden Wochenende (6. bis 8. Dezember) auch mit Blick auf die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi im Februar. Schon am Donnerstag hatte sie erstmals seit ihrem Trainingssturz am 19. November, bei dem sie einen Anriss des am 5. Februar gerissenen vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten hatte, wieder auf Skiern gestanden.