Berlin (AFP) Ein halbes Jahr vor der Europawahl haben Europapolitiker der Grünen ihrer Partei eine Abkehr von der Pauschalkritik am Euro-Krisenmanagement von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfohlen. Es sei falsch gewesen, dass die Grünen bisher für jede Sparmaßnahme in den Euro-Krisenstaaten "immer eine persönliche Verantwortung der Kanzlerin konstruiert" hätten, zitiert die "Welt am Sonntag" aus einem internen Strategiepapier der Grünen-Europaexperten aus Partei und Bundestagsfraktion.

