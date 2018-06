Berlin (AFP) Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat den Frauen seiner Partei versprochen, dass sie die Hälfte der künftigen SPD-Kabinettsmitglieder stellen werden. Eine entsprechende Frage beantwortete Gabriel in einem Interview mit der Zeitung "Bild am Sonntag" mit einem klaren "Ja". Die SPD müsse "noch weiblicher" werden, fügte der Parteichef hinzu. Allerdings sieht Gabriel die SPD bei der Gleichberechtigung auf einem guten Weg. Erstmals in der Geschichte der Partei habe es jetzt in der engeren Parteiführung mehr Frauen als Männer gegeben, sagte er .

