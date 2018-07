Berlin (AFP) Bei der heimischen Festtagsdekoration zur Weihnachtszeit hält SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles an der traditionellen Rollenverteilung fest. Wie jedes Jahr werde ein selbst geschlagener Weihnachtsbaum ihr Haus in der Eifel zieren, verriet die Sozialdemokratin der "Welt am Sonntag". "Das ist bei uns auf den Dörfern so schön: Man packt sich eine Axt und schlägt sich selbst einen Baum."

