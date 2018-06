Hamburg (AFP) Mit einer Verlegung der Bord-Toiletten will die Lufthansa laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" Platz für zusätzliche Sitzreihen in Airbus-Flugzeugen schaffen. Airbus habe der Lufthansa die Erlaubnis für den Umbau der für Kurz- und Mittelstreckenflüge eingesetzten Maschinen vom Typ A319, A320 und A321 gegeben, berichtete das Nachrichtenmagazin am Sonntag vorab.

