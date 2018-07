Washington (dpa) - Hollywood-Star Paul Walker ist bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Das berichtet das Prominenten-Internet-Portal tmz.com unter Berufung auf die Polizei. Demnach war der Schauspieler ("The Fast and the Furious") mit seinem Sportwagen nördlich von Los Angeles von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto ging in Flammen auf, Walker war auf der Stelle tot.

